中評鏡頭：華農樹木園 花城之中的綠色秘境

坐落於長崗山的華農樹木園是一座見證了半世紀綠色奇蹟的“植物王國”（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州2月1日電（記者 袁曉麥）廣州市天河區的繁華都市之中，隱藏著一片靜謐的綠洲——華南農業大學樹木園。這座被譽為“活體植物博物館”的園區，不僅是華農的一張綠色名片，更是一處集科研、教學和觀賞於一體的生態寶地。近日，中評青年廣州訪問團走進這片園區，感受其獨特魅力。



走進樹木園，滿眼翠綠，林木葱鬱，宛如置身於天然的植物博物館。這座樹木園分為引種試驗區、樹木分類區、造林實驗區、育種試驗區、生態恢復區及水生植物區六大功能區，擁有近千種植物，其中包括華南地區森林的主要構成樹種、經濟植物、園林植物、水生植物等。更令人驚嘆的是，園內引種了62種瀕危植物，包括被譽為植物界“大熊貓”的金花茶、“蕨類之王”的桫欏，以及觀光木、福建柏、吊皮錐等國家保護植物近百種。如此豐富的植物資源，得益於華農林學專業教師數十年來的悉心引種與培育，才有了今日的規模。



樹木園的歷史可以追溯到1972年。公開資料顯示，當時長崗山荒涼貧瘠，林學系的老師們選擇了大葉相思作為先鋒樹種。大葉相思屬豆科，具有良好的固氮作用，能夠將空氣中的游離氮轉化為生長所需的有機物。大葉相思耐貧瘠，生長迅速，落葉分解後又滋養土壤。經過幾十年的努力，這片荒山逐漸變得肥沃，適宜多種植被生長。



如今，樹木園不僅是植物學的研究基地，更是華農師生的“天然課堂”。園內設有土壤剖面觀察地、森林群落研究地等實驗用地，植物學、土壤學、藥用植物學等課程的實踐教學均可在此展開。每年，有多位本科生和研究生在樹木園完成畢業論文實驗或畢業實習。華農樹木園從一片荒山到如今的綠洲，見證了數十年來林學人的心血與付出。未來，它將以更加開放的姿態迎接八方來客，成為廣州這座城市中一顆更加璀璨的綠色明珠。

