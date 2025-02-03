中評鏡頭：華南農業大學 百年耕耘輝煌歷史

近日，中評青年廣州訪問團走訪了華南農業大學（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州2月3日電（記者 袁曉麥）“北有武大賞櫻，南有華農看紫荊”，坐落在花城廣州的華南農業大學，以其“五湖四海一片林”的秀美景色和深厚的歷史底蘊，吸引著無數學子和遊客慕名前來。近日，中評青年廣州訪問團走訪了華南農業大學，感受這所百年學府的獨特魅力。



始於農：百年耕耘的輝煌歷史



華南農業大學的辦學歷史可以追溯到1909年創立的廣東全省農事試驗場暨附設農業講習所，這是中國近現代高等農業教育的起點之一。1952年，全國高校院系調整，中山大學農學院、嶺南大學農學院和廣西大學農學院畜牧獸醫系及病蟲害系的一部分合併成立華南農學院，隸屬農業部主管；毛澤東主席親筆題寫了校名。經過數十年的發展，1979年，經國務院批准列為全國重點高等學校。1984年，更名為華南農業大學。2000年國家深化高校管理體制改革，學校由農業部劃歸廣東省主管。2015年，學校整體進入廣東省高水平大學建設行列。2022年，入選國家“雙一流”建設高校。



作為中國農業教育的先驅，華南農業大學培養了一代代農業科學家，其中包括我國水稻研究方面著名的“一門三院士”：丁穎、盧永根和劉耀光。他們接力傳承水稻遺傳育種研究的薪火，為中國糧食安全和農業現代化作出了卓越貢獻。他們不僅是中國農業科技領域的標杆，更是激勵後輩知農愛農、投身農業科技事業的精神燈塔。



此外，華南農業大學在智慧農機、航天育種等領域也取得了突破性進展，“華航香銀針”水稻、無人農場等創新成果享譽全國。而近年來，在互聯網上頻頻“出圈”、被譽為“古希臘掌管酸奶之神”的華農酸奶，更是因其獨特的口感與高品質，吸引了無數消費者的青睞，成為華南農業大學的標誌性產品。

