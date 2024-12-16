富權：扼殺雙城論壇有“說不出口的理由”？

中評社香港12月16日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：台當局要扼殺“雙城論壇”有“說不出口的理由”？以下為文章內容。



台灣當局要扼殺“雙城論壇”，但又害怕將會承擔“破局”的政治後果，因而以各種“不成理由的理由”，來給“雙城論壇”“穿小鞋”。最新的“理由”，是拿大陸方面的“懲獨二十二條”來說事，決定拒絕向上海市政府代表團成員中的上海市政府台辦主任金梅及另一位副主任，還有隨團的八名記者發出“入台證”。



顯然，就連台灣當局自己也知道，既然是要拿“懲獨二十二條”來作“理由”，那就乾脆對整個上海市政府代表團實施“拒絕入境”的措施。但在台灣社會普遍渴望恢復正常兩岸交流的強大民意下，卻又難以拿得出手。於是，就祭出上海市台北主任金梅“屬於中共涉台系統重要官員”，及目前大陸在台駐點記者共計有八家、十二人，已可充分進行採訪事宜”的借口。



這個借口，可能連台灣當局自己也看到難以自圓其說。一方面，金梅的前任鍾曉敏，今年六月間才為籌備“雙城論壇”“踏線”而到台灣，因為她是與胡歌一同走出機場，陸委會為澄清是“同一個團”，還專門發布消息，說“胡歌是接受台北市影音製作公會的邀請來的，鍾曉敏則是台北市政府申請的，為了『雙城論壇』的事情而來。”既然金梅與鍾曉敏是上海市台辦主任的同一個職位，亦即同是“屬於中共涉台系統重要官員”，為何就會有“差別待遇”？



另一方面，每當輪到由上海市政府舉辦“雙城論壇”時，雖然台灣媒體的駐點大陸記者都“全員出動”前往上海市採訪，但台北市政府仍然攜帶眾多的記者隨團前往上海進行採訪，而且還不分藍綠，大陸方面都是一視同仁予以放行。



台灣當局不是極為重視“對等”嗎？不是將“新聞自由”朗朗在口嗎？為何一遇到具體的事務，就“雙標”了？這豈非是自打嘴巴？



很明顯，台灣當局是根本就不願見也不甘心“雙城論壇”的繼續舉辦尤其是由台北市政府擔當東道主。但這樣做與卻與台灣當局自己聲稱的希望兩岸交流“春暖花開”有扞格，因而就拋出各種所謂的“理由”。最初是動用了“國安”系統、“國防部”，以放風給海外媒體“出口轉內宣”的手法，聲稱“大陸進行一九九六年以來規模最大的軍演”，軍艦軍機“數量非常驚人”。但是，後來事態的進展，卻並不是這麼一回事。一方面，大陸方面並沒有宣布“軍演”，而且就連台灣當局自己也未能像過去那樣發布“軍演”的圖片或視頻；另一方面，美軍官員指出大陸方面的“規模與我們過去所看過的大型演習一致”，並非是“一九九六年以來規模最大的軍演”，而日本防衛省公布十二月以來在台日間海域出現的解放軍機艦總計十架次，與平時一樣，根本就不是“數量非常驚人”。

