富權：郭正亮“以子之矛攻子之盾”

中評社香港12月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：郭正亮“以子之矛攻子之盾”。以下為文章內容。



前民進黨籍“立委”郭正亮前日前往大陸福建省漳州市祭祖，在郭氏宗祠舉行“認祖歸宗”儀式，並表示他做為遷台第四代，一直在尋找自己在大陸的根，因而在受訪時高喊“兩岸血緣關係的紐帶比什麼都要堅固強硬”，“讓我們從此就攜手共進，共創兩岸和平共榮”。而台灣民主基金會董事長游盈隆在看到相關消息後，在臉書發文直言感到非常意外，“阿亮現在是演哪一出？不這樣不行嗎？基於血緣關係，什麼都可拋？”郭正亮則回應說，“這有何奇怪，我追隨陳水扁、呂秀蓮、謝長廷的腳步。”



郭正亮此語，端的是“以子之矛攻子之盾”。實際上，作為曾任民進黨主席，並分別曾任“總統”、“副總統”和“行政院長”的陳水扁、呂秀蓮和謝長廷，都曾經到訪過大陸甚至回到祖籍地尋根祭祖，郭正亮已經退出民進黨，又有何“理由”不能返回祖籍地祭祖？何況，陳水扁、呂秀蓮和謝長廷的祖先是渡台十代以上，都已經回過大陸；而郭正亮的曾祖父是渡台第四代，其返鄉祭祖的理由就更為充分了。而游盈隆也像郭正亮那樣，已經退出民進黨，應當沒有理由質疑郭正亮。



誠然，陳水扁當年到大陸，未曾踏足其福建省漳州市詔安縣的祖籍地，但他在二零零一年四月的“總統”任上，委託其曾任其“立委”助理辦公室主任的陳淞山，到其老家福建省詔安縣祖居拍照並影印其族譜，返台後將之交給陳水扁。陳淞山在廈門逗留期間，時任國台辦主任助理兼研究局長、海協會副會長，後升任國台辦副主任的孫亞夫，曾專程到廈門與陳淞山不公開會面，讓其帶話給陳水扁。陳淞山返台經過澳門時，曾在筆者陪同下，分別拜會澳門中聯辦台灣事務部部長劉綱奇、副部長唐建，及海協會澳門辦事處主任張曉布、副主任袁祖德。陳淞山此行促成了陳水扁當年五月九日在金門縣的大擔島發表“邀請江澤民主席前來大擔島喝茶”的“大膽講話”。



至於一九九一年七月下旬的北京之行，就是在陳淞山和柯承亨陪同下進行的。陳水扁當時是民進黨“立委”，並是“立法院”“國防”委員會的委員。而陳淞山和柯承亨則是其助理。另外還有懋賓企業董事長蘇聰賢。他們曾在天安門廣場一同合影，陳水扁也在北京軍事博物館的“五九式戰車”前拍照。陳水扁返台後，得意洋洋地將其在軍事博物館的留影公開。



一九九零年台灣當局開放居民到大陸探親的第二年，時任台灣桃園縣縣長的呂秀蓮，憋不住思鄉情，以婦女會的名義，捷足先登，回到福建漳州市南靖縣書洋鄉田中村祭祖尋根；曾撫摸龍潭樓內一口八米深的古井，深情地慨歎道：“我要喝一口故鄉的井水，這叫飲水思源。”呂氏宗祠建在龍潭樓對面田園上，與呂厝隔著一條沒有橋的河流，呂厝人祭祖時都從溪上涉水而過。呂秀蓮說：“我要赤著腳從這條溪過去，這是故鄉的溪呵。”二零零零年，呂秀蓮為族譜題詞“呂祖萬古流芳，我族日月增光”。

