海外華媒走進山西臨汾　探源中華文明

圖：15日，“海外華文傳媒合作組織”40餘位海外華文媒體主要負責人走進山西臨汾，探源中華文明。圖為海外華文媒體代表在陶寺遺址博物館前合影。（圖：大公報） 中評社北京12月16日電／據大公報消息，“融通中外.讀懂中國”。12月15日，“海外華文傳媒合作組織”40餘位海外華文媒體主要負責人，走進山西臨汾，探源中華文明，共同探討新時代背景下的中國故事、中華文化如何更好地進行國際化創新交流和有效傳播。有海外華文媒體負責人表示，中國故事的講述要接地氣，引共鳴，希望借此機會與世界各地華文傳媒同行互相溝通，共同提高，為做大做強華文傳媒發揮更大的作用。



“問我祖先在何處，山西洪洞大槐樹。”一曲民謠，記錄了600年前的明朝大移民，也賦予了山西臨汾“華人老家”的根祖情結。據史載，元末明初，臨汾洪洞大槐樹下發生了中國歷史上規模最大、歷時最長、範圍最廣的官方移民，如今的大槐樹移民子孫繁衍遍布中國各地，並輾轉遷徙海外。臨汾被世界華人當成“家”、稱為“祖”、看作“根”。在“根”的引領下，每年有數以萬計的華人踏上歸途，尋找的不僅是地理上的坐標，更是那份由血脈相連、文化傳承所賦予的認同感與歸屬感。



“講述中國故事要接地氣引共鳴”



“來山西臨汾，可以說期待已久，也提前查閱了相關資料，但是踏上這片土地後，覺得歷史厚重，內涵豐富，收穫了很多驚喜，對每一天的行程都充滿了期待。想說一句，‘華人老家’我們回來了！”羅馬尼亞《歐洲僑報》社長高進是一位資深新聞人，他把此行看作考察也視為學習，“中國故事的講述要接地氣，引共鳴，也希望借此機會與世界各地華文傳媒同行互相溝通，共同提高，為做大做強華文傳媒發揮更大的作用”。



陶寺遺址位於臨汾市襄汾縣，年代距今約4300年至3900年，是“中華文明探源工程”確定的四大早期都邑性遺址之一，被學界認為是“最初的中國”。這裡先後出土各類文物5500餘件，揭示了中華文明的早期形態。在陶寺遺址隨葬品中，發現了大量表明社會地位和身份的禮器，以及代表禮儀制度的儀仗器物等。



“我太喜歡陶寺了，我們《北歐時報》的Logo就是用龍代表華人，寓意龍的傳人在北歐傳遞雙邊文化，溝通有無，促進合作，增進友誼，這次在陶寺看到了彩繪蟠龍陶盤，見到了真正意義上的中國龍，真是相見恨晚。”瑞典《北歐時報》副社長趙娟告訴記者，在陶寺遺址，她感受到最初的“中國”，也瞭解“禮樂文明”的初步形成，這趟參訪，仿佛開啟了一場與先民的對話。

