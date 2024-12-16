破欠基金盈餘逾73億　適時再檢視保障範圍

特區政府建議上調破欠基金有關遣散費特惠款項上限，由現時遣散費首10萬元增至首20萬元，餘額一半維持不變。（圖源：香港文匯報） 中評社北京12月16日電／據香港文匯網報導，特區政府建議上調破欠基金有關遣散費特惠款項上限，由現時遣散費首10萬元增至首20萬元，餘額一半維持不變。



特區政府數據顯示，截至今年10月底，破欠基金累積盈餘逾73億元。特區政府已評估作出調整後，在不同情景下對破欠基金的影響，若處於“經濟危機”，每年相關額外開支多約2.21億元。特區政府形容，基金財政狀況十分穩健，估計連年面對經濟衰退或危機、並接獲大量申請時，導致財政連續大幅虧損的機會不高。



勞工處副處長何錦標在立法會一個委員會表示，今次的建議調整現階段屬較穩妥做法，認為可於明年實施對沖後，經監察勞資關係、經濟情況及基金財政後，絕對可於適當時候再整體檢視破欠基金保障範圍。



會上有多名議員關注，特區政府正面對財赤，如果破欠基金財政穩定下能否透過發債等方式令基金有更好回報。何錦標認為是好提議，可考慮低風險、穩定回報相對高的建議，例如特區政府債券。



至於基金的收入情況，勞工處助理處長李志聰指出，去年基金的定期存款利息收入較好，達3億多元。



另外，有議員跟進基金有否被濫用，何錦標說，近十年來，濫用情況已有很大改善，近年並無經警務處提出的相關檢控個案。



