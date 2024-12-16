作家許知遠攜新書來港講座

作家許知遠在“世界是一場無盡的對話”講座現場。（圖源：香港文匯網） 中評社北京12月16日電／據香港文匯網報導，知名作家許知遠今日攜新書《十三邀》（特輯）和“梁啟超五卷本”第一、二卷來到香港會展中心，以“世界是一場無盡的對話”做主題分享。



近年來，隨著訪談節目《十三邀》的問世和流行，作為主創的許知遠在年輕人群體中的影響力日增，本場線下講座活動吸引逾六百人參與，不少讀者更是從內地專程趕來。訪談節目《十三邀》自2016年首播至今，已邀請百來位包括李安、蔡瀾、阪本龍一、木村拓哉、許倬雲等來自不同領域的嘉賓參與訪談，此次的新書《十三邀》（特輯）由香港中和出版，從過往節目中收錄了18場精彩對話，並由許知遠分別撰寫採訪手記。



在講座中，許知遠談及《十三邀》的創作經歷對他有直接的影響，鏡頭和影像無意拓展了他曾經認為的表達方式。他在分享中多次提及生活中人們的“刻板印象”無處不在，他“看世界帶著偏見”，同時人們也在這過程中將他本人放入“偏見”之中。無論是社交媒體上對許知遠“喜歡問這時代病了嗎”的調侃，還是在短視頻中被二次解讀的節目片段，許知遠都認為這是“不可避免”的，他本人從不看網絡評論，也警惕網絡世界帶來的“感官失衡”，他寄語青年人多進行面對面的溝通和對話，多一些接觸和理解。



許知遠分享道，“梁啟超五卷本”的寫作一定程度上令他照見了自己，他在梁啟超的創業經歷中感到深深的鼓舞和寬慰，並認為即便如今我們依然“沒有走出梁啟超的時代”，梁啟超的故事依然值得被現代人所瞭解。