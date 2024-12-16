施俊輝：期望認識建立健康生活習慣的重要性

教育局舉辦家庭至Fun同樂日暨頒獎禮。（圖源：政府新聞處） 中評社北京12月16日電／據香港文匯網報導，教育局在西貢舉辦同樂日，鼓勵家長和子女一起參與戶外康體活動，有約220名家長和子女參加。



教育局副局長施俊輝在活動頒獎禮致辭時表示，兒童和青少年的自我形象及身心健康，與家庭有著密切關係，期望家長和子女從活動中認識和感受建立健康生活習慣的重要，並將所得的體驗融入日常生活中。



局方早前舉辦貼紙設計大賽，收到超過5600位家長及學生提交逾4000份參賽作品，認為反應熱烈。