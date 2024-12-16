肯尼亞專家：共建“一帶一路”帶來發展機遇

這是在肯尼亞首都內羅畢拍攝的蒙內鐵路內羅畢站（無人機照片）。（新華社） 中評社北京12月16日電／肯尼亞非洲政策研究所中非中心執行主任丹尼斯·穆內內日前接受新華社記者專訪時表示，共建“一帶一路”倡議有力促進肯尼亞基礎設施建設和經濟發展，推動區域經濟合作與文化交流，為肯尼亞帶來前所未有的發展機遇。



穆內內說，肯尼亞作為“一帶一路”倡議的重要參與國之一，從中受益匪淺。特別是在基礎設施建設方面，蒙巴薩至內羅畢標準軌鐵路（蒙內鐵路）、蒙巴薩港口擴建等項目改善了肯尼亞交通狀況，提升了與周邊國家的聯通水平。



穆內內強調，蒙內鐵路是肯尼亞近年來最重要的基礎設施項目之一。該項目不僅連接內羅畢與蒙巴薩等重要城市，還進一步延伸至盧旺達和剛果民主共和國。這種跨區域的聯通促進肯尼亞與周邊國家貿易往來，加深非洲國家間經濟合作與文化交流。肯尼亞物流效率得到進一步提升，從而推動經濟持續增長。



談到綠色轉型以及新技術應用時，穆內內說，共建“一帶一路”在推動非洲國家向清潔能源轉型方面發揮了重要作用。中國在新能源技術領域具有領先地位，肯尼亞已經與中國在新能源領域展開多項合作，包括太陽能和風能等可再生能源的開發和利用。這些合作不僅有助於肯尼亞實現能源自給自足，還推動了非洲大陸的綠色轉型。“中國幫助非洲國家培養青年人才，提升了他們在新能源技術領域的能力。”