港博士獎學金受追捧　8500全球尖子申請

香港博士研究生獎學金計劃受追捧，吸引近8，500名全球頂尖學生申請，按年增逾兩成半。圖為港大國際生迎新日。港大Fb圖片 中評社香港12月16日電／按年升兩成半，壯大高才庫，助推高質量發展。



香港文匯報報導，香港活用本地大學教育和科研優勢，致力招攬及培養來自世界各地的高學歷頂尖博士學生，以壯大國際高端人才庫，推動社會高質量發展。香港研究資助局的博士研究生獎學金計劃（HKPFS），透過總計逾百萬元的獎學金金額，致力吸納全球研究人才；今年計劃名額增加50個至350個，相關申請亦更見火熱。根據研資局日前向香港文匯報獨家提供的數字，2024／25學年HKPFS共收到全球近8，500人申請，按年大增25.5%，當中有超過2，000名申請者來自香港和內地以外的地區，突顯了香港集聚國際高端人才的吸引力。香港教育界人士表示，隨著特區政府進一步推廣“留學香港”品牌，估計未來國際博士生申請人數維持上升趨勢。



針對頂尖博士生的培育，特區政府近年持續增加對HKPFS的投資，每年名額由原有的300個增至本學年的350個，2025／26學年更會進一步增至400個；而每年獎學金金額，亦將增至33.72萬港元，另加1.4萬元會議及研究活動交通津貼，為期3年，比一般博士生津貼（約每月1.9萬港元）豐厚約50%。



非本地申請人佔逾九成



研資局數字顯示，近年HKPFS持續吸引大量全球尖子申請，雖然受疫情影響令有關數字在2020年後一度回落，但復常後加上名額增加，2024／25學年計劃申請人數多達8，497名，較上學年的6，772名增逾兩成半，與2015／16學年相比，十年間更大增超過一倍。



按原居地劃分，本學年的申請者中，約72%（6，138名）來自內地，另約24%（2，013名）為其他非本地申請人，兩者分別較2023／24學年顯著增加約1，400人和400人，可見計劃對非本地頂尖人才的吸引力。而按大學計，今學年350名獎學金得主中以就讀香港科技大學、香港大學及香港中文大學的最多，各超過80人。

