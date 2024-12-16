中評社北京12月16日電／網評：同乘一條船，團結向未來



來源：中國網 作者：王文起



近日，習近平主席在會見主要國際經濟組織負責人時指出，人類是休戚與共的命運共同體，各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上，應該相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方當作夥伴而非對手，讓“同球共濟”、團結協作、互利共贏成為時代主旋律。



中國古籍《孫子•九地》有吳越同舟的典故，比喻人們雖有舊怨，但當同遭危難時，也能同心協力，戰勝困難。習近平主席以宏闊的全球視野和深刻的哲學思考，高屋建瓴又深入淺出地提出“大船論”和“同球共濟”精神，是構建人類命運共同體理念權威而生動的注解。



當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期。烏克蘭危機延宕，巴以衝突戰火難息，從黎巴嫩到敘利亞，從也門到伊朗，熱點交織共振，烈度螺旋升級，戰爭的“達摩克利斯之劍”時刻懸在人類頭上。經濟全球化遭遇逆流，世界經濟增長乏力，貿易和投資爭端加劇，糧食和能源等多重危機叠加，面臨饑餓的人數在2023年達到了驚人的7.33億人。氣候變化、恐怖主義、難民危機、網絡攻擊等非傳統安全挑戰此起彼伏，聯合國2030年可持續發展議程設定的目標進展堪憂。人類共同的地球家園面臨前所未有的多重危機。



和平還是戰爭、繁榮還是衰退、團結還是對抗，是處於歷史十字路口的世界各國必須作出的歷史抉擇。構建人類命運共同體，才是世界各國人民前途所在，是“人類在這個星球上的唯一未來”。衹有齊心協力，向著正確的方向一起奮力劃槳，人類社會這條大船才會駛向光明的未來。

