韓國政府經濟團隊進入“危機管理”模式

圖：韓國民眾15日在首爾示威，要求立即逮捕尹錫悅。＼美聯社 中評社北京12月16日電／據大公報消息，據韓聯社報導：韓國國會14日下午表決並通過針對總統尹錫悅的第二次彈劾動議案，尹錫悅即日停職，國務總理韓德洙代行總統職權。韓國檢方15日傳喚尹錫悅，但尹錫悅拒絕回應。韓政府經濟團隊已轉入“危機管理”模式，15日起每日召開緊急會議，商討經濟相關問題和對策。



受戒嚴風波影響，尹錫悅、韓德洙及韓國內閣多名要員被指參與“內亂”，韓國警察廳下屬國家調查本部特別調查團要求韓德洙等11人接受調查。15日，韓國警方緊急逮捕國防部情報司令官文相虎和前情報司令官盧相源。韓國檢察廳緊急戒嚴特別調查本部通知尹錫悅於15日接受調查，但尹錫悅拒絕接受傳喚。檢方計劃再次傳喚尹錫悅。韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明15日表示，目前不考慮彈劾韓德洙。



戒嚴風波擾動市場，導致韓國股市震蕩，韓圜對美元匯率一度暴跌。韓國企劃財政部發言人表示，副總理兼企劃財政部長官崔相穆15日起將每日與經濟相關部門負責人舉行緊急會議。參會官員將評估金融和外匯市場變動，商討應對方案。



韓國執政黨國民力量黨5名最高委員已集體辭職。消息人士稱，該黨黨首韓東勛原定15日舉行記者會，宣布辭去黨首職務，但後來突然取消記者會。根據最新消息，記者會時間改為16日上午。李在明15日提議組建由國會和政府共同參與的“國政穩定協商體”，實現跨黨派合作，但被國民力量黨黨鞭權性東拒絕。