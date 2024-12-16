﻿特朗普欽點社媒CEO掌白宮情報團隊

圖：特朗普的忠實擁躉努涅斯將領導總統情報顧問委員會。＼法新社 中評社北京12月16日電／據大公報消息，綜合路透社、《華盛頓郵報》報導：當地時間14日，美國候任總統特朗普欽點其自創社交平台Truth Social行政總裁（CEO）努涅斯出任總統情報顧問委員會主席，監督美國情報界。



努涅斯是特朗普的忠實擁躉，曾任加州眾議員，並在特朗普第一個總統任期內擔任美國眾議院情報委員會主席。特朗普14日表示，努涅斯曾在揭露“通俄門”騙局中發揮關鍵作用，他將利用這些經驗對美國情報界的工作做出評估。特朗普還表示，努涅斯在掌管總統情報顧問委員會期間將繼續為Truth Social工作。總統情報顧問委員會是白宮獨立機構，負責就情報工作向總統獻策，並對情報機構的有效性進行評估。



努涅斯曾於2018年發布一份備忘錄，指控聯邦調查局（FBI）和司法部等機構在調查“通俄門”期間濫用“外國情報監視法”（FISA），並指責這些機構密謀反對特朗普。



特朗普14日還提名前美國駐德大使格雷內爾出任總統特別任務特使。他聲稱，格雷內爾將在全球多個熱點地區工作，包括委內瑞拉和朝鮮。此外，特朗普提名Constellations Group行政總裁懷特出任美國駐比利時大使；提名IBM高管、前國土安全部首席財務官埃德加出任美國國土安全部副部長。