美國醫療昂貴　民眾大病易破產

圖：美國醫療費用高昂，圖為俄亥俄州醫務人員治療新冠病人。／路透社 中評社北京12月16日電／據大公報消息，美國聯合健康保險公司行政總裁（CEO）湯普森4日於紐約曼哈頓遭槍殺，涉案的26歲疑犯曼吉奧內9日落網後迅速成為輿論焦點。不少人抱怨曾遭聯合醫保拒絕理賠，並認為曼吉奧內是“全民英雄”。分析認為，此次槍擊事件顯示美國民眾對醫療體制的不滿。數據顯示，美國民眾欠下至少2200億美元（約1.71萬億港元）的醫療債務，而醫療債務更成為個人破產的主要原因。



【大公報訊】與歐洲、日本等發達經濟體普遍建立涵蓋全民的社會健保制度不同，美國實施商業醫療保險與政府醫療保險的混合制度。前者大概涵蓋53%的人口，後者大約涵蓋38%的人口，約有9%的美國人沒有保險。



根據凱澤家庭基金會（KFF）的數據顯示，私人醫保公司拒絕約七分之一的理賠。與購買政府保險的人相比，購買私人保險被拒絕理賠的情況更為普遍。KFF今年稍早的一項調查發現，無論經濟狀況寬裕還是拮據，大多數美國民眾都表示他們擔心自己無法支付醫療服務或意外醫療費用。



高昂的醫療開支，讓美國人面對醫院躊躇萬分。據美國公共利益研究小組的一項調查顯示，在美國生病，有醫療保險的民眾呼叫救護車，平均自費需付至少450美元（約3500港元），但在個別州可超過1000美元（約7780港元）或更高。另一項根據25億宗醫療保險理賠個案的分析指出，2024年前往美國醫院急診室的平均就診費用為2715美元（約2.1萬港元）。



美國華人：小病靠止痛藥



在美華人“北美張雪峰”（化名）患有嚴重性消化類疾病，在美看病兩年多，卻依舊沒有絲毫起色，她已經考慮離開美國。在接受大公報記者採訪時，她表示：“看一次醫生，只是簡單問診，不走保險賠付一般需要200到300美元，最少150美元以上。”她表示如果需要做檢查的話，價格就會飈升。

