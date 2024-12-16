﻿美前醫務總監吊鹽水花費3.9萬

圖：美國前醫務總監亞當斯收到3.9萬醫療賬單。／法新社 中評社北京12月16日電／據大公報消息，據法新社報導：美國天價醫療賬單讓老百姓苦不堪言，49歲的美國前醫務總監亞當斯也嘗到個中滋味。亞當斯今年1月因為脫水，在亞利桑那州一間急診室接受治療，其間接受檢查並吊了幾包鹽水，之後收到的賬單近5000美元（約3.9萬港元）。



亞當斯在社交平台X分享此次就醫經歷，他表示自己就是脫水，“叫了救護車，在急症室住院了一晚便收到一張4800美元的賬單”，他很快又收到醫院揚言要將賬單交由討債機構處理的威脅。



亞當斯表示，他的經歷凸顯了美國醫療系統收費過高和缺乏透明度。他在急診室被收取“五級”醫療費用，這是一個用於最嚴重程度患者的級別，例如胸痛或中風等，更複雜的病情需要更高費用。亞當斯表示，以他當時的病情，根本未到“五級”的嚴重性。此外，亞當斯所購買的醫療保險，是一項“高免賠額計劃”，當醫療支出達到7500美元（約5.85萬港元），保險公司才開始承擔部分費用。



美國急診室費用昂貴，不同醫院的費用差異極大。患者通常事前不知道看病要花多少錢，即使知道，在緊急情況下也無法比較。同時，隨著保險免賠額門檻的攀升，患者要承擔愈來愈高的醫療費用，不少美國人須背負沉重醫療債務。