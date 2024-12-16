﻿槍殺聯合醫保CEO疑犯　對美醫保制度不滿

中評社北京12月16日電／據大公報消息，綜合BBC、美聯社報導：美國聯合健康保險公司行政總裁湯普森日前在紐約遭槍擊身亡，嫌疑犯曼吉奧內9日被捕，他拒不認罪，並且在網絡上被追捧為“為民除害”的英雄，當代“羅賓漢”。美媒報導，曼吉奧內對美國醫保制度不滿，疑似曾遭拒保。



現年26歲的曼吉奧內在美國馬裡蘭州一個富裕家庭出生，畢業於賓夕法尼亞大學，曾經在吉爾曼學校就讀高中並且名列前茅，該校是巴爾的摩的精英預科學校之一。



曼吉奧內被捕時擁有一把槍、子彈、多張假身份證和現金，據警方稱，他還有一份手寫稿，表達了對美國醫療保險公司的“惡意”，其中包括稱醫保公司為“寄生蟲”。據報導，曼吉奧內實施槍殺的動機則是他對醫療保險公司感到不滿。曼吉奧內寫道：美國擁有世界上最昂貴的醫療保健系統，大公司的利潤持續增長，而“我們的預期壽命”卻沒有增長。



曼吉奧內2022年在夏威夷居住，他的室友馬丁表示，曼吉奧內從小就患有嚴重的背痛，這影響了他生活的很多方面，包括導致他不能衝浪。曼吉奧內的社交媒體上還發布了一張用外科植入物加固的脊柱的X光片。紐約醫學院教授梅塔表示，這張X光片表明此人曾做過脊柱融合術，這是一種使用螺釘和杆將兩段椎骨連接在一起的手術，用於緩解可能很嚴重的疼痛。曼吉奧內據報還患有萊姆病和腦霧，並接受過腸躁癥檢查。目前調查人員正在調查他是否因病情被醫保公司拒絕投保，憤怒之下犯案。



曼吉奧內在一些人眼中成了民間英雄，他的社交網站賬號粉絲暴增，還有有網友為他眾籌打官司的資金，截至15日籌款額已經超過10萬美元。