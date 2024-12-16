官商利益糾葛　美國醫保改革難

中評社北京12月16日電／據大公報消息，綜合報導：美國醫療保險政策難以改革或許與利益集團（如醫療保險公司）聘請大量說客在華盛頓工作息息相關。在某些情況下，絕大多數受民眾歡迎的醫療保險政策，無法在國會獲得通過。



美國佛蒙特州參議員桑德斯曾提議在長者公共健康保險計劃中加入視力、牙科和聽力方面的保障。民調顯示，該政策得到84%民眾的支持。但由於業界的反對，它並未能獲得國會通過。



桑德斯指出，保險公司和製藥公司在華盛頓有無數的說客，美國醫療保健系統的功能不是提供高品質的醫療服務，而是為製藥公司和保險公司賺取巨額利潤。從本質上講，“美國醫保制度不會滿足美國人民的需求。”他還分享了一個數據，每年美國有6萬人因無法及時獲得醫療救治而身亡。



美國的醫療保險行業是一個牽涉到上萬億美元的行業。前保險公司高管波特表示，由於黨派僵局和利益集團的特殊利益，醫保改革很難前進，“無論改革幅度有多大，國會議員都必須考慮美國醫保公司這一龐大集團的特殊利益。”



當普通美國民眾苦於高昂的醫療費之時，利益集團卻在游說方面一擲千金。Statista數據顯示，2023年美國醫藥保健品產業在游說方面的花費最多，總計約3.79億美元，保險業在游說方面花費約1.57億美元。