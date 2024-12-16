敘官員：俄未放棄在敘軍事基地

中評社北京12月16日電／據大公報消息，據路透社報導：敘利亞官員14日透露，敘利亞巴沙爾政權倒台後，俄羅斯正從敘北部前線和阿拉維山的據點撤軍，但不打算放棄在敘利亞的兩個主要基地。



路透社14日援引與俄羅斯方面有聯繫的敘利亞軍方和安全部門官員稱，俄方正在從敘前線撤回軍隊和一些重型裝備，但並未完全撤出位於拉塔基亞的赫梅米姆空軍基地和位於塔爾圖斯的海軍基地，也沒有放棄這兩個基地的打算。一名敘利亞高級軍官稱，俄方現階段的目標是根據敘利亞局勢重新集結和部署軍隊。一名敘利亞反對派高級官員稱，俄羅斯在敘軍事存在是未來談判的議題，敘利亞人民擁有“最終決定權”。他補充說，莫斯科已建立溝通渠道。



以色列14日繼續空襲敘利亞，對敘首都大馬士革附近軍事目標發動至少35次空襲。15日，以總理辦公室聲稱，以政府已批准一份計劃，將擴建以色列控制的戈蘭高地上的猶太人定居點。“敘利亞沙姆解放武裝”（又譯“沙姆解放組織”，HTS）領導人朱拉尼批評以色列趁亂對敘利亞採取軍事行動，並表示敘利亞現階段的首要任務是重建和穩定，而不是捲入可能導致進一步破壞的衝突。



HTS是推翻巴沙爾政權的主要武裝力量。美國國務卿布林肯14日證實，美國政府與HTS保持著直接接觸。HTS目前仍被美國列為恐怖組織。