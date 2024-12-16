美媒涉誹謗特朗普　1.2億天價和解

中評社北京12月16日電／據大公報消息，美國廣播公司（ABC）14日同意支付1500萬美元（約1.2億港元），與美國候任總統特朗普就一宗誹謗訴訟達成和解。ABC主播斯特凡諾普洛斯在採訪中稱，特朗普因“強姦”被定罪，特朗普認為此言論損害了他的聲譽。美媒指出，這是傳統媒體對特朗普的一次少見的讓步。特朗普與媒體行業長期不和，經常為批評他的媒體貼上“假新聞”標簽。隨著他再次贏得大選，美國媒體，尤其是傳統媒體將面臨更嚴峻考驗。



【大公報訊】根據邁阿密聯邦地區法院14日收到的和解協議，ABC同意向特朗普今後成立的基金會和總統圖書館支付1500萬美元；ABC和斯特凡諾普洛斯在關於今年3月10日採訪的文章下方附加一份聲明，對採訪中有關特朗普的言論“表示遺憾”。ABC還同意為特朗普支付100萬美元的法律費用。ABC發言人表示：“我們很高興雙方已達成協議，根據法院文件中的條款撤銷訴訟。”



斯特凡諾普洛斯3月10日採訪共和黨籍眾議員梅斯時稱，特朗普因“強姦”女作家卡羅爾被判有罪。特朗普隨後入禀法院，指控斯特凡諾普洛斯的言論充滿惡意、罔顧事實，且被第三方傳播。紐約一個聯邦陪審團去年認定，特朗普對卡羅爾實施了“性侵和誹謗”，但沒有實施“強姦”。今年1月，陪審團要求特朗普向卡羅爾支付總計8330萬美元的賠償金。特朗普拒絕認罪，並提出上訴。



特朗普起訴多家媒體



特朗普曾對美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》等多家媒體提起誹謗訴訟，但均以失敗告終。今年美國大選前，他對媒體發起新一輪法律挑戰，除起訴ABC外，還指控哥倫比亞廣播公司（CBS）對民主黨總統候選人哈里斯的採訪內容進行“欺騙性剪輯”，並索賠100億美元；向聯邦選舉委員會投訴《華盛頓郵報》，稱其非法為哈里斯競選團隊捐款。



《紐時》援引法律專家指出，特朗普這樣的公眾人物很難打贏誹謗官司，他們不僅需要證明涉事媒體發布了不實信息，還要證明該媒體“明知故犯”。猶他大學法律教授瓊斯表示，傳統媒體很少會與公眾人物和解，一方面是為了避免造成“寒蟬效應”，另一方面是因為美國憲法第一修正案保護言論自由，對媒體有利。

