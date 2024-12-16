俄羅斯軍機撤離多國駐敘利亞外交人員

中評社北京12月16日電／據新華社消息，俄羅斯外交部15日晚發布通報說，俄羅斯軍機15日從敘利亞撤出多國駐敘利亞的部分外交人員。目前俄羅斯駐敘利亞大使館仍繼續運作。



通報說，俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮等國駐敘利亞外交人員乘坐俄羅斯空天軍專機從赫邁米姆空軍基地起飛，已於當日抵達莫斯科。