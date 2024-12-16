過去一夜敘利亞局勢有何新變化

中評社北京12月16日電／據新華社消息，以色列總理內塔尼亞胡15日晚發表視頻聲明說，“以色列無意與敘利亞發生衝突”，以方將根據實際情況確定對敘利亞的政策。



內塔尼亞胡表示，幾十年來敘利亞一直是以色列的敵對國家，對以色列發動襲擊，並允許伊朗通過敘利亞領土武裝黎巴嫩真主黨。為確保這種情況永不再發生，以色列近日採取了一系列密集行動，以挫敗來自敘利亞的潛在威脅，並防止“恐怖分子”在“邊境附近”取得控制權。



內塔尼亞胡說，過去幾天，以軍摧毀了敘利亞數十年來建立的能力，打擊了通過敘利亞向真主黨提供武器的供應路線。以色列致力於防止真主黨重建武裝。他強調說，以色列正在“改變中東”。



內塔尼亞胡還說，他當天早些時候與美國當選總統特朗普通電話，就中東局勢進行了“友好、熱忱和重要的討論”，特別是加沙地帶被扣押人員問題。他表示，以方將繼續不遺餘力讓所有加沙地帶被扣押人員獲釋，“無論他們是活著還是死去”。



美中央司令部說向所轄地區部署航母打擊群



美國中央司令部15日說，美軍於14日向該司令部所轄地區部署航母打擊群，以“確保地區安全和穩定”。



美國中央司令部發表聲明說，此次部署的是“杜魯門”號航母打擊群，其中包括作為旗艦的“杜魯門”號航空母艦、由9個航空中隊組成的艦載機1聯隊、“葛底斯堡”號導彈巡洋艦以及“斯托特”號和“賈森·鄧納姆”號兩艘導彈驅逐艦。

