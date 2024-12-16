﻿內地團湧工展會　人氣急升財氣旺

維園工展會場面熱鬧，參展商表示，銷售額勝預期。（大公報） 中評社香港12月16日電／大公報報導，深圳居民“一簽多行”簽注恢復實施至今半個月，內地訪港旅客人數持續上升，上周六（14日）錄得逾16.1萬內地旅客來港，當中近10.6萬旅客經與深圳連接的陸路口岸來港，較“一簽多行”恢復前的星期六，增加22%。



由廠商會主辦的工展會正在銅鑼灣維園舉行，有內地旅行團入場掃貨，有人購買售價萬元的烈酒。有參展商表示，內地旅客出手較闊綽，生意勝預期，相信整個展期的生意額較原先目標翻一倍。



入境處數據顯示，深圳“一簽多行”於本月1日恢復實施後，12月8日至14日整體內地訪港旅客增至69.5萬人次，較實施後首周增加7.2%，較“一簽多行”實施前一星期（11月24日至30日）的62萬人次，上升12%。



當中，上周六（14日）有16.1萬內地旅客訪港，是近月以來單日錄得的新高，較“一簽多行”實施前的星期六（11月30日），增加近17%。若只計算六個與深圳連接的陸路口岸，上周六有10.6萬內地旅客入境，較對上一個周六（12月7日）增加13.4%，較“一簽多行”實施前的星期六增加22%。同時，當日離港內地旅客約14.9萬人，即至少有1.2萬人留港過夜。



“沒設預算金額，見到合適就買”



昨天星期日假期，工展會會場內繼續人山人海，早上未開門，已有數十人在門外排隊等候入場。廠商會加強向內地旅客推廣，包括與旅行社合作安排旅客入場購物，並向跨境巴士乘客派免費門票。據瞭解，昨日有起碼兩個內地旅行團入場。順德旅客李小姐表示，特意趁工展會期間參加旅行團來港，希望在會場內品嘗美食，併購買生活用品和藥品。她說沒設下預算金額，見到合適的就會購買。

