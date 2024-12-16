土耳其和美國會因敘利亞民主軍問題發生對抗？

中評社香港12月16日電／半島電視台分析指出，隨著敘利亞巴沙爾·阿薩德政權被推翻，土耳其和美國在幼發拉底河以東地區面臨複雜的政治和安全問題，其中，敘利亞民主軍(SDF)在當地的部署一直是安卡拉與華盛頓之間分歧的焦點。



土耳其聲稱這些部隊作為庫爾德工人黨的延伸，威脅著土耳其的國家安全——40多年來，庫爾德工人黨一直在與土耳其政府開展武裝鬥爭。與此同時，美國認為該部隊是在打擊ISIS過程中的重要夥伴。



儘管美土兩國在庫爾德武裝的命運及其在敘利亞影響力的未來方面存在深刻分歧，但兩國仍尋求維持關係平衡，而這是雙方出於地區和國際利益考量而強加的多種情景。



位於代爾祖爾的敘利亞民主軍成員



土耳其對敘利亞庫爾德武裝的態度發生升級——土耳其總統埃爾多安在上周證實，土耳其“將盡快粉碎這些恐怖組織”。



在這樣的背景下，土耳其外交部長哈坎·菲丹在接受電視採訪時強調，土耳其的戰略目標是結束庫爾德人民保護部隊的存在——它衹有兩個選擇：要麼解散，要麼被武力消滅。



菲丹解釋稱，土耳其對敘利亞庫爾德武裝組織的立場，代表著與土耳其國家安全相關的“生存”問題。



另一方面，美國國務卿安東尼·布林肯本周四在其抵達約旦後舉行的記者招待會上強調，敘利亞問題的發展是敘利亞局勢發展的開端。布林肯稱，在與ISIS持續多年的衝突之後，敘利亞民主軍在阻止ISIS卷土重來方面的作用，對於敘利亞的穩定至關重要。



施壓籌碼



政治研究員艾哈邁德·奧茲古爾認為，土耳其並不是寄希望於與現任美國政府正在進行的談判，而是在等待美國當選總統特朗普上台。他還指出，特朗普之前的言論——聲稱“敘利亞的戰爭不是我們的戰爭”——清楚地表明華盛頓可能會採取行動以減少對庫爾德武裝的支持。



奧茲古爾在接受半島電視台記者採訪時解釋稱，敘利亞民主軍處於弱勢地位，對此，他援引了土耳其和美國之間達成的協議——該協議保證了該部隊成員從阿勒頗東北部的曼比季市安全撤出。他還強調，“土耳其絕不會為了它與美國之間的關係而犧牲自己的國家安全，也絕不會接受庫爾德工人黨成為敘利亞北部地區的常駐力量。”



奧茲古爾認為，土耳其現階段——尤其是在敘利亞政權倒台之後——擁有強大的施壓籌碼，以使其處於地區最大贏家的位置，或許能夠與敘利亞新的領導層達成諒解，以在新政府應對其他力量時取得一定的話語權。



該研究人員認為，土耳其將能夠讓美國相信其有能力控制該地區，並且不允許ISIS卷土重來，從而使之能夠確保其邊界安全並消滅盤踞在那裡的“恐怖主義武裝”。



奧茲古爾得出的結論是，如果敘利亞民主軍堅持留在該地區，那麼土耳其可能會訴諸軍事選項，他還不排除土耳其尋求沙姆解放組織部隊的幫助以實施軍事行動來確保自身利益。



必要的合作



紐約州巴德大學教授、華盛頓大西洋理事會專家弗雷德里克·霍夫在接受半島電視台記者採訪時表示，“土耳其和美國在敘利亞問題上的緊張關係，與以庫爾德人為主、幫助美國打擊ISIS的民兵組織相關。”



他認為，“這些緊張局勢是可控的。相反，安卡拉與華盛頓必須開展合作，以鼓勵敘利亞出現一個新的、適當的、全面的、合法的政權。”



他補充稱，“但是敘利亞的局勢將繼續對土耳其構成挑戰，而在一個遭受多年戰爭之苦的國家內，實現成功有序的過渡並不容易。”



部分美國議員表達了對土耳其可能擴大針對受美國支持的庫爾德武裝的襲擊範圍的擔憂，並且要求在後阿薩德時代努力限制土耳其在敘利亞境內的影響力。



美國俄克拉荷馬州共和黨參議員馬克韋恩·馬倫表示，他並不認為美國可以在決定推翻阿薩德的反對派力量是否能夠繼續掌權方面發揮任何作用。



然而，“Jewish Insider”網站援引馬倫的言論稱，美國的國家安全利益要求其阻止土耳其消滅庫爾德武裝——該部隊在敘利亞東部的營地內關押著超過10000名ISIS武裝分子。

