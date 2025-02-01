黃繼朝：特朗普回歸 台商台青心態趨複雜

深圳大學馬克思主義學院副教授、台灣法律研究所副所長黃繼朝（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州2月1日電（記者 袁曉麥）由中評智庫基金會和華南農業大學粵港澳台青年研究中心共同主辦的第十六屆中評智庫青年論壇不久前在華南農業大學舉行，此次論壇的主題為“兩岸青年交融的灣區角色”。深圳大學馬克思主義學院副教授、台灣法律研究所副所長黃繼朝以《特朗普當選對台商台青在大陸發展的可能影響》為題發言。他表示，特朗普再度上台後，將導致台商台青在大陸發展的態度趨向更加複雜的兩面狀態。一方面，部分台商台青因“選邊站”壓力和台海安全風險增加而趨於消極觀望；另一方面，對美國“協防台灣”承諾的不信任增加，可能促使部分台商台青選擇深度扎根大陸以規避風險。此外，他還從年齡和產業兩個維度剖析了台商台青不同群體間的差異反應。



特朗普再當選 台商台青心態或趨向複雜兩面狀態



黃繼朝表示，美大選之前來看，台商台青雖然對台海局勢抱有較強的“三不”感知即不確定性、不穩定性以及不安全感，但與前幾年相比台商台青對於在大陸發展的正向認知可能有所增長，信心與意願有一定增強，總體來說對於在大陸投資發展還是徘徊觀望為主。首先，隨著中美經貿競爭逐漸常態化，美國的一系列制裁打壓手段，大陸的應對策略也是越來越成熟有效。這也讓不少台商台青不再那麼恐慌急於撤離，逐漸習慣“選邊站”壓力，對大陸的信心有一定增強。其次，大陸加快經濟發展轉型的新機遇以及惠台措施的不斷完善，也在一定程度上增加台商台青留在大陸發展的積極意願。



黃繼朝指出，前兩年受到政治、疫情等因素的影響，台商台青對大陸投資的實際金額有所減少，可以看到島內外一些媒體民調大肆渲染台商台青大規模撤出大陸的輿論，但實際上大多數台商台青只是有考慮轉移的選項，並未真正行動，更多還是持觀望姿態。2022年10月美國智庫“戰略暨國際研究中心（CSIS）的相關報告也顯示，儘管有一部分受訪台企表示已經把部分業務轉移到中國境外，但稱正在考慮、尚未行動的比重最大占33.2%。



黃繼朝進一步分析指出，特朗普再度上台後，台商台青在保持觀望姿態的同時預計其心態將更加趨向一種更加複雜的兩面狀態。一方面，他們可能覺得所面臨的“選邊站”壓力與台海安全風險感知都將強化，乃至超過大陸發展機遇的誘因，進而一部分台商台青心態從觀望徘徊轉向消極逃避。



黃繼朝總結道，2024年美國大選與台灣地區大選所映射的中美關係與兩岸關係可能惡化的苗頭，預計將使一部分台商台青對於在大陸發展持更多保留態度。但另一方面，特朗普再度當選之後台灣對美國疑慮呈現顯著上升，預計將給美台關係特別美國“協防台灣”的安全承諾帶更多不確定性與不穩定性。



黃繼朝表示，從特朗普及其團隊的涉台言行及其交易主義思維來看，特朗普當選後不僅美國對台政治安全承諾的穩定性將受到衝擊，而且台灣被交易、拋棄的風險也有所上升。對美不信任的增加很可能會促使部分台商台青更願意押注大陸，試圖通過深度扎根捆綁大陸來規避台灣被美國交易或拋棄產生的風險。

