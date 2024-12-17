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外交部：堅決反對美台軍事聯繫
http://www.CRNTT.com   2024-12-17 00:34:58


外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京12月17日電（記者　海涵）外交部發言人林劍12月16日主持例行記者會。針對美售台武器的提問，林劍表示，首先台灣不存在“國防部”。中方堅決反對美台軍事聯繫和美對台出售武器的立場是一貫的、明確的。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，停止武裝台灣，停止縱容支持“台獨”勢力“以武謀獨”。台灣當局“以武謀獨”“倚洋謀獨”的圖謀注定不可能得逞。中方將堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。
 


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