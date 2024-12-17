快評：珍惜雙城論壇　開大門走大路

中評社快評／2024上海－台北雙城論壇今天在台北晶華酒店召開主論壇。雙城論壇自2010年開辦以來，一直被視為兩岸重要的城市交流場合。與過去多屆一樣，今次論壇籌備過程波折重重，充滿政治角力。



台北市長蔣萬安昨晚在圓山飯店設宴為上海團接風，這是蔣萬安上任市長後首次主辦雙城論壇。蔣萬安致詞指出，雙城你我，負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多的困難，祝福這次的論壇成果豐碩，同時一起為“雙城好、兩岸好”。



率隊出席雙城論壇的上海市副市長華源昨天在晚宴上致辭指出，回首來時路，攜手在共贏，雙城論壇從2010年開始，迄今已連續舉辦14屆，凝聚上海和台北共同的美好經歷與結下的豐碩果實；雙城論壇如期舉辦，這是兩岸和平發展、融合發展的好事。



因為今次論壇波折重重，引起更多關注。上海台協副會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明表示，民間交流很重要，但若無政府的支持，很多民間交流項目就不易落實；雙城論壇是目前兩岸官方互動的少數平台之一，千萬不能斷。《ETtoday 民調雲》15日最新的民調顯示，高達72.1%的台北市民支持繼續舉辦雙城論壇；64.8%的台北市民認為兩岸關係越緊張，越需要透過論壇進行對話。



兩岸交流應該開大門、走大路。雙城論壇自開辦迄今，年年舉辦未中斷，包括今天簽署的兩項備忘錄，共簽署47項議題合作備忘錄，更為雙方提供交流與對話機會，成績有目共睹。珍惜雙城論壇，接續辦下去，這是和平、交流的需要，也是民意呼聲。