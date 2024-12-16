韓國總統彈劾進入“法鬥”階段　迷霧持續

中評社北京12月16日電／在韓國國會通過針對總統尹錫悅的彈劾動議案後，韓國憲法法院16日迅速就彈劾案舉行首次會議，討論審理時間表和證據調查程序，並決定本月27日舉行首場聽證會。



新華社報導，韓國媒體和分析人士認為，彈劾案已導致韓國執政黨國民力量黨內部出現明顯分裂，而鋻於目前憲法法院法官席位空缺及法官政治立場分化等因素，彈劾案的裁決結果尚存變數。涉嫌內亂罪的尹錫悅將如何應對，執政黨何去何從，韓國政局迷霧還將持續。



裁決尚需時日



按照相關規定，韓國國會14日通過針對尹錫悅的彈劾動議案後，憲法法院須在180天內作出裁決，最終決定尹錫悅的去留。憲法法院的法官構成和每名法官的立場備受關注。



按相關規定，彈劾案提交到憲法法院後，需要9名法官中至少7人出席、6人贊成才能確認彈劾、罷免總統。



憲法法院由9名法官組成，其中3名由總統推薦，3名由國會推薦，3名由大法院院長推薦，但目前3個由國會推薦的席位是空缺狀態。韓國《中央日報》報導，憲法法院已暫時將審理案件的最少出席人數降為6人。“6人體制”理論上具備審理可行性，但只要有一人反對，彈劾案就會被駁回，尹錫悅將復職。韓國法律界普遍認為，目前憲法法院中，4名法官持中立或保守立場，2名法官持進步立場，能否6票通過彈劾案是未知數。



在野黨此前表示，將在年內盡快補齊空缺法官席位。據報導，國會近期已向憲法法院提名3名法官，其中在野黨推薦2人，執政黨推薦1人。如果這3名法官順利獲得任命，持中立或保守立場的法官將有5人，審判結果仍並非板上釘釘。韓國媒體說，尹錫悅已物色律師團隊，全力應對司法程序。

