中評關注：專家雲聚港探討中國新型智庫建設

研討會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月17日電（記者 盧哲）由香港大學當代中國與世界研究中心與南京大學中國智庫研究與評價中心共同舉辦的“智庫研究圓桌研討會：中國新型智庫建設十年回顧與前瞻”交流活動16日在香港大學及線上視頻同時舉行。來自內地與粵港澳大灣區智庫界的20餘位實踐者和研究者回顧了中國新型智庫十年成績，並探討了未來智庫建設的發展方向。



在當天的研討會上，香港大學政治與公共行政學系教授、香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）創始主任李成首先致歡迎辭。李成表示，2015年1月，《關於加強中國特色新型智庫建設的意見》公布於世。十年來，中國特色新型智庫的迅速發展影響了中國的決策咨詢模式，影響了理論和政策傳播方式，催生了新的社會科學研究範式。智庫理論的探究和智庫實踐的評估有待更多探索，因此特邀內地與粵港澳大灣區智庫界的實踐者和研究者，回顧中國特色新型智庫建設十年來的得失，展望智庫建設的新挑戰和新路徑。



隨後，南京大學信息管理學院教授、南京大學中國智庫研究與評價中心主任李剛主持“專題發布：智庫研究與評價新書”環節，發佈了三本新書成果。



在“圓桌發言：中國新型智庫建設十年回顧與前瞻”環節，來自內地、香港及澳門的16位智庫學者專家分別在香港大學會場或以線上連線的方式，談了自己的看法。與會者都對中國新型智庫建設的十年成績表示肯定，並各自提出了對未來發展的分析和建議。



香港中文大學（深圳）校長講座教授、公共政策學院院長鄭永年表示，中國新型智庫10年來成就不小。基本上一個體系已經在形成，同時，通過互動交往，智庫有了政策研究的意識，自覺地為本地的社會經濟服務、為當地的政府服務，並在提倡構建自主的知識體系。



鄭永年認為，現時智庫存在應用多、原創性較少的特點，尤其是基於中國實踐經驗之上的原創性較少。大部分尤其是體制內的智庫論證多、建設性的意見較少。另外，智庫各有所長，應該有所分工，現時很多智庫的重復工作比較多。同時，方法論上還有改進的空間。