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以色列代表團前往卡塔爾參加加沙停火談判
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2024-12-17 09:27:02
中評社香港12月17日電／以色列瓦拉新聞網站16日晚報導，以色列代表團當天前往卡塔爾參加加沙地帶停火談判。
報導援引一名以色列官員的話說，由以色列情報和特勤局（摩薩德）、以色列國家安全總局（辛貝特）和以軍方人員組成的代表團當天前往卡塔爾，參加有關加沙地帶停火和釋放被扣押人員的進一步討論。該官員表示，以代表團此行並不一定表明“談判取得了重大進展或雙方已接近達成協議”。
新華社報導，過去幾個月，在卡塔爾多哈和埃及開羅舉行了多輪加沙地帶停火談判，但都未能達成結束衝突的協議。
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