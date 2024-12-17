【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓憲法法院要求尹錫悅23日前提交彈劾案答辯
http://www.CRNTT.com
2024-12-17 09:29:00
中評社香港12月17日電／據韓國媒體17日報導，韓國憲法法院要求總統尹錫悅在23日前提交有關彈劾案的答辯。
新華社報導，韓國憲法法院16日確認，現有6名法官體制可以對總統彈劾案開展聽證和審理，將於27日舉行彈劾案首場聽證會。聽證會將公開舉行，當事人可以不出席。憲法法院將在聽證會結束後另行敲定正式庭審辯論日期。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
批綠營專制 羅智強：尹錫悅是民進黨照妖鏡
(2024-12-16 14:43:51)
三個關鍵詞瞭解韓國局勢新動向
(2024-12-16 12:32:26)
韓國憲法法院就尹錫悅彈劾案舉行首次會議
(2024-12-16 11:42:29)
韓國“共同調查本部”傳喚尹錫悅
(2024-12-16 11:41:34)
韓國國務總理召開臨時會議討論國政運營方向
(2024-12-15 17:52:50)
民調顯示尹錫悅支持率跌至新低
(2024-12-14 14:37:33)
韓警方：正考慮對尹錫悅進行強制調查
(2024-12-13 13:27:51)
李明：韓憲政僵局 尹錫悅被彈劾也不會下台
(2024-12-13 01:00:31)
李明：尹錫銳非常親美 韓國人民不買單
(2024-12-13 00:43:22)
劉德海：尹錫悅應會下台 韓國民意一邊倒
(2024-12-13 00:31:54)