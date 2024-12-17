韓憲法法院要求尹錫悅23日前提交彈劾案答辯

中評社香港12月17日電／據韓國媒體17日報導，韓國憲法法院要求總統尹錫悅在23日前提交有關彈劾案的答辯。



新華社報導，韓國憲法法院16日確認，現有6名法官體制可以對總統彈劾案開展聽證和審理，將於27日舉行彈劾案首場聽證會。聽證會將公開舉行，當事人可以不出席。憲法法院將在聽證會結束後另行敲定正式庭審辯論日期。