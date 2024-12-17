加拿大公共安全部長被任命為財政部長

中評社香港12月17日電／加拿大副總理兼財政部長弗裡蘭16日宣布辭去內閣職務後，總理特魯多當天任命公共安全部長勒布朗為新的財政部長。



新華社報導，勒布朗在宣誓就職儀式後舉行的記者會上表示，他就任財政部長後的首要任務是降低加拿大人的生活成本以及加強與美國的關係。



弗裡蘭當天早些時候在社交媒體上給特魯多的一封公開信中宣布辭去內閣職務。她表示，特魯多日前告訴她，希望她不再擔任財政部長。弗裡蘭承認在過去數周與特魯多在國家發展方向上意見不合。