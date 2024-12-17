美歐股市高危　人民幣資產吸引

中央經濟工作會議提出大力提振消費，中國經濟可保持長期向好，今年經濟增長有望達標。（大公報） 中評社香港12月17日電／美歐政經形勢不確定性增加，環球資金持續增配人民幣資產。近周中國股票基金錄得逾400多億元淨資金流入，為今年九月底以來最多。



大公報報導，內地財政及貨幣政策加力支持下，經濟增長有望達標，市場投資信心進一步增強。



近期多個西方發達經濟體紛紛放水，加拿大、瑞士、丹麥及歐洲央行均搶在美聯儲前頭，急不及待減息，其中加拿大、瑞士減息幅度高達半厘，反映北美、歐洲等西方經濟景況不妙，尤其是瑞士央行表示不排除再度實施負利率，預示歐洲經濟衰退危機重現。近年美歐經濟﻿復甦動力不足，受到高通脹、高利率、高債務、俄烏地緣政治衝突等多重利淡因素夾擊，現在再加上特朗普加征關稅及德法政局變化等因素，美歐經濟面臨更大挑戰，當前美歐股市十分高危，存在大調整風險。



事實上，正值環球基金年結的日子，資金流向出現微妙變化。美國道指及長期國債價格分別出現七連跌及五連跌，呈現走資跡象，但根據美銀報告，截至上周三止的過去一周，中國股票基金卻錄得56億美元（約430億港元）的資金淨流入，為今年9月底以來最多。換言之，人民幣資產繼續是國際資金吸納目標，特別是在美歐政經風險日增，例如特朗普將特赦國會山莊暴亂罪犯及加征關稅政策，可能導致美國社會不穩及北美貿易戰大爆發，而德國明年初將舉行大選，極右勢力可能上台，而法國財政惡化，信貸評級遭穆迪下調至Aa3，響起重要警號，美歐政經隨時會驚現更多黑天鵝，引發股市拋售。



中國加力內需 經濟增長可達標



對比高估值的美歐股市，人民幣資產對外資而言更具吸引力。事實上，中央經濟工作會議提出大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求，適度寬鬆貨幣政策，適時降准減息，並實施更加積極財政政策，提高財政赤字率。因此，中國經濟可保持長期向好，今年經濟增長有望達標。中國最新經濟數據顯示，上月內地消費品零售按年增長3%，較10月回落1.8個百分點，主要是“雙11”網購提前分流所影響，而11月工業增加值按年增長5.4%，比前月加快0.1個百分點，反映製造業景氣續好轉。此外，首11月固定資產投資同比增長3.3%，較首10個月輕微回落0.1個百分點，但近期房地產市場交易趨活躍，市場預期改善，出現積極變化。



穩增長續加碼 消費股前景俏



內地穩增長政策措施將持續加碼，特別是刺激消費，預期消費品舊換新在擴大範圍及額度提升方面有一定空間。同時，養老、生育等補貼政策預期亦會加碼。



另外，為發掘更大的消費潛力，內地推動首發經濟（意指企業新產品、新業態、新技術、新服務等經濟活動）、冰雪經濟及銀發經濟等，從中展現中國經濟潛力與活力，現水平中資股有不俗承接力。閱文集團股價昨日逆市上升，相信受惠首發經濟概念，閱文（00772）在文學作品、動漫、電視電影、遊戲擁有眾多IP知識產權，可釋放商業價值。



中國內需持續加力，有能力抵禦及應對內外各項挑戰，保持經濟長期向好，資金流入趨勢不變。