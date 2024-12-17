聯儲議息前　金價震蕩橫行

中評社香港12月17日電／第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文 翼分析說，上周美匯指數大漲，國際原油強力反彈，現貨黃金震蕩微跌。周初投資者期待美國通脹數據能提供市場指引，但基本面複雜且美債收益率上升，美匯徘徊在兩周高位附近，打擊了黃金的上漲勢頭。本周，諸多關鍵數據與事件接踵而至，諸如美國11月零售銷售月率、美聯儲、英國、日本等多國央行利率決定，美聯儲經濟預期摘要及主席鮑威爾的新聞發布會，以及初請失業金人數、11月核心PCE物價指數及12月密歇根大學消費者信心指數終值等，這些因素料將會左右市場走向。



大公報報導，過去一周，受韓國和法國政治動蕩以及敘利亞政權更迭的影響，政治亂局催生了避險買盤。中國官方宣布明年將採取“適度寬鬆”的貨幣政策和更積極的財政政策；加之中國人行六個月來首次恢復購買黃金等，為市場帶來利好。美國經濟數據喜憂參半，通脹升溫而失業救濟人數增加，在複雜的基本面因素下，市場預計美聯儲下周降息0.25厘的可能性高達97%，但有分析稱明年美經濟或走強，且“中東停火”亦有進展，投資者獲利鎖定倉位並等待美聯儲政策會議結果作出反應，導致金價回落小幅下跌。



在重磅數據與關鍵事件來臨前，貴金屬市場慣於提前反應，等待結果指引方向。本周多國央行政策會議備受矚目，尤其是美聯儲18日的貨幣政策聲明和主席鮑威爾的評論，以尋找未來政策傾向的線索。隨著市場焦點從拜登轉向特朗普，預示著波動性將增加。周五將公布個人消費支出（PCE）指數。此外，聖誕假期臨近，頭寸調整和獲利了結可能加劇市場波動，黃金走勢或現異常，諸多因素將對黃金市場未來走勢產生顯著影響。



技術分析，周線和日線圖上黃金保力加通道收窄，周線KD接近死叉，日線KD死叉，短期市場有下探震蕩跡象。金價阻力位於2680至2730美元，突破且企穩於2730美元則有向上突破機會；支撐位在2570至2610美元，跌破2570美元面臨下行壓力。