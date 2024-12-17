投資者重臨　豪宅交投旺

中評社香港12月17日電／據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，聖誕節、新年長假期即將到來，今年新盤市場已吸納一定的購買力，大部分發展商銷售總額大“豐收”。儘管過去一個多月新盤銷售減慢，12月整體水平將會回落至1000宗以下，但市場依然錄得多宗大額成交，“西餅客”重臨大手購入新盤單位作長線收租。



大公報報導，截至本月16日為止，按一手住宅物業銷售資訊網（SRPE）的成交紀錄册資料顯示，今年至今整體新盤銷售已約達1.55萬夥，相信全年新盤銷售可逼近1.6萬夥的水平，較去年全年約1.07萬夥，按年增加約49%，其中一手豪宅升幅明顯跑贏大市，大額成交的比率顯著增加。



逾億項目成交達百宗



今年一手豪宅增幅明顯，其中以5000萬元以上豪宅的升幅最為明顯，今年首11個月共錄得逾432宗成交，較去年同期的187宗大幅增加1.3倍。如果按今年首11個月整體新盤約1.51萬宗銷量計算，豪宅成交占整體成交約近3%；如果以成交金額計算，豪宅涉及的成交金額達446.86億元，占整體成交24%。



今年逾1億元以上的超級豪宅成交同樣大幅增加。按成交紀錄册的總計，今年首11個月共錄得多達100宗的超級豪宅成交，較去年同期的59宗，按年大幅增加69%。在過去新盤市場中，一般來說每月只會有零星的幾宗成交，甚或是淡市時，每月衹有2、3宗超級豪宅成交，今年情況截然不同，平均每月多達接近10宗成交，反映今年大額成交明顯熱賣。再者，在過去新盤市場中，逾1億元的大額成交絕大部分是位處港島區，今年明顯九龍區大額成交比較港島區還要多。



總括而言，相信大家亦明白過去數年處於樓市持續整固，加上辣招實施下，外地資金來港買豪宅的個案亦大幅減少，加上絕大部分的本地大額成交買家均屬於換樓客及投資者，幾乎所有大額成交均需要支付樓價15%的買家印花稅。無可否認，撤辣令一手豪宅成交大幅增加，相信當中亦有不乏境外資金（包括內地客）重投本地一手豪宅市場。