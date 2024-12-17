富權：雙城論壇展現雙贏，滬北市府負重而行

中評社香港12月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：“雙城論壇”展現“雙贏”，滬北市府負重而行。以下為文章內容。



二零二四年“雙城論壇”將於今日在台北市晶華酒店舉行。今年論壇的主題是“智慧治理、永續未來”，在開幕式上，將由台北市副市長林奕華與上海市政府代表團團長、上海市副市長華源輪流致詞，並由台北市政府副秘書長王玉芬與上海市政府副秘書長王為人進行市政交流專題演講，再簽署《台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄》與《台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄》，而台北市長蔣萬安將會出席見證MOU簽署，並發表十分鐘的致詞。



“雙城論壇”起步於二零一零年的“雙博”。當年五月上海市承辦“世博會”，而台北市政府也於當年十一月舉辦“花博會”。為了促進兩市在“雙博”中的交流與合作，上海市政府與台北市政府決定二零一零年四月在台北首次召開兩市的城市論壇，由此拉開了“雙城論壇”的帷幕。時任上海市長韓正幫忙宣傳“花博會”，時任台北市長郝龍斌也參展上海“世博會”，因而這不但是上海和台北兩市之間重要的交流平台，也是後來在民進黨上台後，由於拒絕承認“九二共識”而導致兩岸制度性聯絡機制“停擺”的情況下，兩岸間唯一的（地方）官方交流合作平台，即使是在三年疫情中也沒有“斷纜”，克服困難以線上方式進行，與民進黨執政下兩岸交流“冰凍”形成鮮明的對比，更顯珍貴。



從二零一零年到二零二三年，上海與台北兩市在“雙城論壇”中已經成功簽署了四十五項交流合作備忘錄，內容涉及教育、體育、衛生、文化、環保、科技、旅遊、交通、市政、老人照護、市民熱線、青年創業、智慧城市以及市政交流、社區管理等眾多領域，並在這些領域中建立起了對口交流與合作關係，開拓了兩岸城市交流機制，可以說是碩果累累，每一年的舉辦，都代表了兩個城市互相交流、優勢互補的深厚友誼和堅持共同發展、共創“雙贏”的不變初心。“雙城論壇”不僅為上海與台北兩市的進步和發展做出了積極努力，而且也成為海峽兩岸城市間政府交流和民間合作的典範。管理兩市交流合作模式不斷拓展和深化，有效地促進了上海與台北的“雙贏”。



在當前兩岸關係陷入僵局的大背景下，“雙城論壇”給兩岸關係良性發展起到很好的示範帶動作用，對化解兩岸分歧，降低兩岸敵意螺旋發揮“領頭羊”作用。為今後兩岸關係重回和平發展正確軌道，維護台海地區和平穩定奠定了良好基礎，為兩岸關係的良性發展打下民意基礎。正如蔣萬安去年率團前往上海出席“雙城論壇”時所言，“兩岸愈緊張，愈需要溝通交流”。在“要和平、要交流、要發展”成為島內主流民意的今天，兩岸關係出現的動盪與倒退，這是渴望和平、安定與繁榮的台灣民眾所不願見到的。台灣民眾最大的關切在於兩岸和平發展的成果是否落實，紅利是否惠及。



而“雙城論壇”已經簽署的四十五項合作備忘錄，所涉及的議題都是民生、教育、體育及文化等項目。而且在兩市交流中，上海市政府虛心借鑒台北市在低碳環保、淨零排放、垃圾分類等方面的經驗，而台北市政府在蘇州河治理、老港生態基地，上海圖書館內部書籍數位化管理等方面的探索，及在人文藝術、擊劍、乒乓球、游泳等項目上的優異成績也是台北市政府汲汲營營的議題。這正是台北市民以至台灣民眾極為渴望的改善民生的議題，因而符合台北市民以至台灣民眾的切身利益。

