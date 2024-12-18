海外華媒跟著“悟空”尋訪古蹟

中評社香港12月18日電／今年，單機遊戲大作《黑神話：悟空》火遍海內外，遊戲中的很多場景取材於真實的中國古建築，包括山西臨汾隰縣小西天。隰縣小西天以精美絕倫的懸塑藝術聞名遐邇。16日，40餘位海外華文媒體主要負責人跟隨國產單機遊戲《黑神話：悟空》腳步，打卡山西臨汾隰縣小西天，分享遊戲走紅帶動傳統文化“出海”的啟發，並提出對保護文物、傳承和發展歷史文化的建議。



大公報報導，“《黑神話：悟空》的爆火，不僅僅是遊戲本身，還因為他的故事脫胎於中國四大名著之一的《西游記》，還有遊戲裡面對中國地理風貌和文化寶藏的精確還原。”《大灣區時報》總編輯吳默認為，“它用世界品質，講中國故事，是國產遊戲出海，文化出海的一次有益嘗試。”



“這背後是山西文旅的厚積薄發。《黑神話：悟空》在中國有36個取景地，其中27個在山西，山西豐厚的歷史文化資源是最大的底氣。”格魯吉亞《團結報》副總編馮曉玲坦言，“山西通過提升景區魅力，結合現代科技，把流量轉化為‘留量’。”



希臘《中希時報》副總編盧南英認為，要贏得文旅市場，需要不斷給遊客提供有創意和沉浸感的旅遊產品和體驗，“城市和景區要形成合力，打造‘旅遊＋文化’‘旅遊＋科技’等特色文旅活動，進一步激發文旅消費新活力，達到經濟效益、社會效益多贏。”



德國新聞網副總編黃漢仁表示，在文旅融合背景下，要進一步做好文物保護與利用工作，利用文物來推動文化旅遊的創新性發展，詮釋文物及其背後的故事，讓文物更加鮮活可觸。西非在線副總編輯朱育新建議，山西是中華文明的重要發祥地，文化遺產豐富，文物古蹟眾多，要順應時代潮流、把握方向、在文旅融合背景下實施合理的文物保護利用措施，“建議嚴防過度開發，在文物承受能力範圍內，科學合理地進行文化旅遊景區建設工作。”