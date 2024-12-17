深圳首個離境退稅陸路口岸　全程約5分鐘

深圳首個離境退稅陸路口岸試點昨日在文錦渡口岸開始啟用。 香港文匯報 中評社香港12月17日電／港人北上深圳消費有著數，深圳首個離境退稅陸路口岸試點昨日在文錦渡口岸開始啟用，為境外旅客辦理離境退稅業務提供了一個新的選擇。港人在深圳337間退稅指定商店購買的符合退稅條件的個人商品申請退稅，扣除2%的退稅代理機構手續費後，實際退稅額約為9%，相當於享受約九折優惠。有港人向香港文匯報記者展示本次購物大包小包的戰利品，“深圳與香港僅一河之隔，來回十分便利。深圳商品種類多且服務好，有些商品在深圳購買退完稅之後比香港還便宜。”亦有港人表示，希望未來增開更多退稅陸路口岸，深港雙城購物更便捷隨性。



香港文匯報報導，昨日啟用的文錦渡口岸離境退稅試點位於聯檢樓二樓出境大廳西南角，佔地面積12.39平方米，集海關驗核、銀行退稅業務功能於一體，極大地提升了離境旅客的購物體驗和退稅便利性。



境外旅客在離境時，只需攜帶有效身份證件，即可對在退稅指定商店購買的符合退稅條件的個人商品申請退還已繳納的增值稅。該政策主要惠及在內地連續居住不超過183天的外籍人士以及港澳台同胞。旅客在深圳的離境退稅“即買即退”商店購物，金額在500元至11萬元之間（人民幣，下同），可享受退稅服務。增值稅稅率為13%的商品退稅率為11%，扣除2%的退稅代理機構手續費後，旅客實際退稅額為9%。



驗核退稅相鄰夠便利 5分鐘辦完



昨日，首名辦理退稅手續的港人李女士成功通過離境退稅海關驗核手續，並在相鄰的廣東華興銀行櫃枱申領到退稅款，全程約5分鐘辦完。“買了香水，價格為1，360元，獲得退稅122.4元，十分便捷。”她認為，陸路口岸離境退稅試點大大方便港人在深圳購物消費後申報退稅。購物更有著數，尤其是名牌商品，深港價格差進一步縮小，今後深港雙城消費會更隨性。



今年以來，深圳陸路口岸出入境旅客數量屢創新高。截至12月4日，2024年深港陸路口岸出入境旅客累計突破2億人次。目前，深圳已有寶安國際機場和蛇口郵輪母港兩個離境退稅點，隨著文錦渡口岸離境退稅試點的啟用，深圳市成為粵港澳大灣區首個擁有海陸空全類型離境退稅口岸的城市。



首11月退稅飆11.8倍



據悉，港澳旅客是目前深圳離境退稅業務的主要客戶群體，佔整體業務量超過50%。離境退稅代理機構廣東華興銀行深圳分行有關負責人介紹，今年1月至11月，深圳離境退稅商品銷售額高達3.2億元，辦理離境退稅額2，875萬元，同比增長11.8倍。此次文錦渡口岸離境退稅試點的啟用，將有效緩解香港旅客需返回寶安國際機場或蛇口郵輪母港辦理退稅的不便，降低旅客出行成本，進一步激發消費意願。



港人張小姐在深圳購買了一部平板電腦，昨日通過文錦渡口岸的試點辦理離境退稅手續，不到10分鐘拿到200多元的退稅金額，“算下來，比香港那邊便宜600多元，這個價格很有吸引力。回到香港後我會推薦朋友或者家人來深圳購物，並享受這個政策。”她認為，文錦渡口岸實施離境退稅政策後，港人來深購物生活體驗會更佳，“在這裡退完稅，等下直接坐巴士回家，未來希望更多陸路口岸可以辦理。”



目前，深圳市已遴選了八批總計337家離境退稅商店，其中港人熟悉的羅湖區共有約78家，包括位於羅湖的深圳萬象城內多間品牌商舖。香港文匯報記者瞭解到，針對文錦渡口岸離境退稅點的啟動，有關方面正在計劃為辦理離境退稅業務的境外旅客開通深圳萬象城到文錦渡口岸的接駁巴士，從購物到退稅，提供一站式服務。

