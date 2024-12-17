《誤判》內地點映破6千萬　港片再現“黑馬”

《誤判》眾主創悉數到場與觀眾交流。（香港文匯報） 中評社香港12月17日電／香港文匯報報導，《破·地獄》內地上映三日迎來高光時刻的同時也等到了威脅。甄子丹自導自演電影《誤判》，以點映（指在首映前，於特定城市特定影院小規模上映）票房逾6千萬元（人民幣 下同）的成績，成為內地電影票房的第二匹黑馬，大有同《破·地獄》共分天下的氣勢。與此同時，賣點諸多的眾國產片均表現平平，曾經作為票房號召的荷里活大片也慘遭滑鐵盧。曾經的票房號召如何不靈了？一度被視為日薄西山的港產片如何又異軍突起？著名編劇、中國電影文學學會副會長汪海林接受香港文匯報記者採訪時表示，港產片大獲成功其經驗值得內地同業學習，如何團結觀眾拍攝國民電影，而不是拍圈層電影，將電影回歸到廣大受眾上來才是突破困境的方法。



上周內地電影市場荷里活大片《獵人克萊文》《指環王：洛汗之戰》，香港影史冠軍《破·地獄》，內地爆款續集《雄獅少年2》，以及明星雲集的國產片《多想和你再見一面》和《市井英雄》相繼登陸各大影院。據票房市場顯示，港片《破·地獄》於內地上映三天總票房便突破7千萬元。以逾25%綜合票房佔比成功超越內地女性電影《好東西》，佔據內地電影熱榜第一。不過《誤判》在點映期間，票房便已突破6千萬元，超過《破·地獄》點映票房的一倍還多，大有後來者居上、欲與《破·地獄》平分票房天下的意思。



相比之下，很多大製作的海外大片於內地票房市場的表現慘淡。耗資過1億美元的大製作漫威超級英雄電影《獵人克萊文》與《指環王：洛汗之戰》，前者上映三日票房不足1千萬元，後者則三日票房不足90萬元，內地電影《市井英雄》由開心麻花系演員劉坤自導自演，柳岩與郭采潔連袂主演，上映3日票房僅3，900元成為墊底新片。女性電影《好東西》也於票房6.39億元的時候，停止了連續25日霸榜的勢頭。



“電影並不是只拍給年輕人看的！”著名編劇、中國電影文學學會副會長汪海林向香港文匯報記者表示，受中國人口結構影響，年輕觀眾在減少，“針對年輕觀眾拍片這個事情要重新討論和研判，像《破·地獄》這樣的影片很多都是60後70後在看。”他希望內地能夠好好分析研究《破·地獄》這類影片，回到電影本身最廣大的受眾上來，想辦法把觀眾團結的更多，拍出國民性更好的電影，“要拍攝國民電影，而不是給某個圈層看的電影，這點很重要。”



“港味正”引追捧



汪海林說，香港電影有一段時間跟內地合作較多，考慮到內地大市場，香港電影創作人包括導演、編劇、演員等都會向內地市場靠近，從文化上希望能夠得到更多內地觀眾的認可，“但這種心態下拍攝的影片，並沒有引起內地市場的廣泛認可”。他指出，最近受歡迎的香港影片反倒是更純正的港片，完全立足於香港本土市場，“創作時把香港本土市場放在第一位的影片反倒獲得內地觀眾的喜歡，我覺得是進入了一個新的階段。”

