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特朗普：美中聯手可以解決世界上所有問題
http://www.CRNTT.com   2024-12-17 13:48:07


　　中評社香港12月17日電／美國當選總統特朗普16日說，美中兩國聯手可以解決世界上所有問題。

　　新華社報導，特朗普當天在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會時作出上述表態。

　　“中國和美國可以一起解決世界上所有問題，你想一想，這很重要。”特朗普說。

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