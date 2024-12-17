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我國成功發射衛星互聯網低軌衛星
http://www.CRNTT.com
2024-12-17 18:20:40
（圖源：新華網）
中評社北京12月17日電／據新華網報導，12月16日18時00分，我國在文昌航天發射場使用長征五號乙運載火箭／遠征二號上面級，成功將衛星互聯網低軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
這次任務是長征系列運載火箭的第552次飛行。
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