﻿韓憲法法院27日開審尹錫悅彈劾案

圖：韓東勛16日辭去國民力量黨黨首職務，並就緊急戒嚴風波向韓國民眾道歉。（圖源：美聯社） 中評社北京12月17日電／據大公報報導，綜合美聯社、韓聯社消息：韓國憲法法院16日決定，將於27日首次開庭審理尹錫悅彈劾案。韓國檢方16日再次向尹錫悅發出傳喚通知，但尹錫悅始終未予回應。韓國執政黨國民力量黨黨首韓東勛同日宣布，辭去黨首職務。



韓國憲法法院16日上午就尹錫悅彈劾案舉行首次會議，討論並決定審理彈劾案的時間表和證據調查程序。當天下午，憲法法院宣布，現有6名法官體制可以對總統尹錫悅彈劾案開展聽證和審理，將於27日舉行首場聽證會。不過，案件主審法官人選不予以公開。消息人士稱，主審法官為持保守傾向的鄭亨植，此人由尹錫悅提名任命。



韓國“共同調查本部”16日以涉嫌內亂和濫用職權為由，要求尹錫悅18日到案接受調查。調查人員先後向總統府和總統官邸送交傳喚通知，均被拒收。韓國檢方11日曾傳喚尹錫悅，16日再次發出傳喚通知，但尹錫悅始終未予回應。韓東勛16日召開記者會，宣布辭去國民力量黨黨首職務，並向因緊急戒嚴而遭受痛苦的全體韓國國民道歉。該黨黨鞭權性東將代行黨首職務。



尹錫悅的律師團16日表示，前廣播通信委員會委員長金洪一將擔任尹錫悅律師團代表。金洪一為檢察官出身，曾擔任大檢察廳中央調查部部長。