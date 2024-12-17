軟銀集團未來4年在美國投資1000億美元

中評社香港12月17日電／軟銀集團宣布未來4年在美國投資1000億美元。



美國當選總統特朗普與軟銀集團首席執行官孫正義共同宣布，有關投資將創造10萬個職位，主要集中在人工智能和相關基建領域。特朗普說，投資反映公司對美國未來巨大信心。



香港電台援引外電報導，資金來源可能來自軟銀控制的各種項目，包括願景基金、資本項目或旗下晶片製造商Arm。



