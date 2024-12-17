俄軍方一司令在莫斯科居民樓爆炸中身亡

中評社香港12月17日電／俄羅斯偵查委員會17日在社交媒體上發布消息說，俄武裝力量輻射、化學和生物防護部隊司令基裡洛夫中將當日在莫斯科居民樓爆炸中身亡。



新華社引述該消息說，爆炸是由安放在滑板車上的爆炸物引發的，基裡洛夫的一名助手也在爆炸中身亡。俄偵查委員會已就該爆炸刑事立案。



據俄羅斯當地媒體報導，莫斯科一棟居民樓17日早晨發生爆炸，導致2人死亡。發生爆炸的居民樓位於莫斯科市梁贊大街，爆炸導致該居民樓多層住宅玻璃破損。