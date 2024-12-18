李家超記者會：帶領改革創新　推動由治及興

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月18日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超12月17日上午在政府總部召開記者會，他介紹了上週前往北京述職的情況。期間，他還就除夕夜通關、政府赤字等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨，上星期五（十二月十三日）我在北京向習近平主席述職。當天晚上，我在北京舉行記者會，講述了述職的情況。今天我想和大家分享我對習近平主席講話的體會。



習主席的講話，可分為四大部分，一是充分肯定我和特區政府在過去一年的工作，擔當作為，務實進取。第二是重申中央繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針。第三是確認香港正處於穩定發展的良好態勢。第四是特區政府要團結帶領香港社會各界，兩者共同銳意改革，奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興。



習主席指明方向，國家是香港最強大的後盾，最大的機遇，政府和社會各界要積極對接國家戰略。習主席同時指出，特區政府和社會各界，兩者都要銳意改革，奮發有為，行政長官和特區政府要一起改革創新，塑造新動能新優勢，發揮一國兩制的制度優勢，而行政長官和特區政府有帶領作用。



我在最近發表的《施政報告》就推出多項措施，發揮“一國兩制”的制度優勢，包括鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位，發展“八大中心”尤其創科中心，因地制宜發展新質生產力，打造國際高端人才集聚高地，深化大灣區合作，推動尤其“一帶一路”國家的經貿網絡等。《施政報告》也提出建立新動能新優勢，包括建立國際黃金交易市場，大宗商品交易生態圈等。



社會普遍支持《施政報告》的方向和政策，這顯示政府和社會各界有共識，朝著《施政報告》的發展方向和措施，齊改革、同發展。我相信在習主席的指明方向下，社會各界會在特區政府帶領下，共同改革創新，在創新創造中，推動香港由治及興，為香港的繁榮穩定共同作出更大貢獻。



過去兩年半，香港在不同領域都看到成果，有些更反映在國際排名上，包括香港再次被評為“全球最自由經濟體”；香港國際金融中心地位重奪世界第三；世界競爭力上升兩位，排名第五；人才競爭力上升七位，排名重回十大。一直排名第一的有“投資環境”、“國際貿易”、“商業法規”、航空貨運量等。這些都反映國際社會對香港的信心，亦顯示特區的施政方向是正確的。