阿根廷國內生產總值環比增長同比仍下降

中評社香港12月17日電／阿根廷國家統計與人口普查研究所16日公佈的經濟數據顯示，該國今年第三季度國內生產總值（GDP）較上季度增長3.9%，是自2023年第四季度經濟陷入衰退以來，首次實現環比增長。



新華社報導，報告顯示，今年第三季度阿根廷出口、消費、投資等經濟指標環比均出現明顯增長。不過，阿根廷今年第三季度國內生產總值同比仍下降2.1%，除出口同比出現明顯增長外，消費、投資和進口同比均為下降。



阿根廷經濟自去年第四季度以來連續下滑，今年第一季度、第二季度分別環比下降2.6%和1.7%。



阿根廷總統米萊10日在其就職周年電視講話中表示，該國“經濟衰退已經結束”，明年將實現增長。



不過，經濟學界對阿根廷經濟形勢仍持謹慎態度。摩根大通表示，預計2024年全年阿根廷經濟繼續萎縮，製造業和建築業仍然嚴重低迷。即使2025年實現增長，也只能使人均GDP恢復到2021年剛剛擺脫新冠疫情時的水平。



米萊去年12月就職以來，推出一系列旨在挽救經濟的“休克療法”改革措施，以期減少財政赤字和控制通脹。隨著政府持續削減財政支出，阿根廷出現財政盈餘，外匯儲備和通貨膨脹情況也有改善。但與此同時，由於阿根廷物價飛漲、貧困率上升，反

對政府經濟政策的抗議罷工活動時有發生。