快評：鬆綁政策　儘快讓兩岸觀光正常化常態化

中評社快評／上海市副市長華源17日在雙城論壇中表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。台灣媒體報導中提到，這是自新冠疫情解封後，第一個正式宣布恢復陸客團赴台游的大陸城市，為兩岸觀光市場注入新的活力。



消息一出，激勵台灣觀光類股漲聲響起，昨天類股指數上漲逾1%，位居漲幅排行第三名，其中燦星旅亮燈漲停來到41.8元，山富、五幅上漲逾6%，富野上漲逾5%，易飛網、雲品、鳳凰上漲逾4%，三商餐旅、寒舍上漲逾3%。



國台辦發言人朱鳳蓮昨天指出，大陸一貫明確支持實現兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的兩岸各領域交流常態化；我們樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓。



今年8月22日、9月27日，福建省相繼發布公告，恢復辦理福建居民赴馬祖和金門旅遊簽注申請，陸客可搭乘“小三通”航線往返。大陸希望居民能早日赴台灣本島旅遊，也希望“台灣當局從台灣民眾福祉出發”，確保兩岸旅遊交流順利進行。



台灣“交通部觀光署長”周永暉昨天對於陸方開放表示歡迎，稱將持續依對等原則推動恢復兩岸旅遊交流，並依實際狀況滾動檢討。陸委會也稱，歡迎陸客入台觀光的立場不變。民進黨“立委”莊瑞雄指兩岸民間在文化、學術、觀光方面多交流是好事，互蒙其利，不過需要雙方政府溝通協調，否則很多實際事務上很難執行。



現實是，台灣當局針對兩岸觀光禁令至今未完全解除，仍有禁止組團赴陸的禁團令等，台灣業者及民眾一直在敦促當局儘快鬆綁政策，讓兩岸觀光正常化、常態化。大陸已做出重要宣布，接下來要看台灣當局如何回應。