李家超：駐港公司初創企業數目同創新高

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月18日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，多項搶人才、搶企業措施不斷取得好成績，今年母公司在海外或內地的駐港公司數目、香港初創企業數目同創歷史新高，特區政府會繼續不斷塑造經濟發展新動能新優勢。



李家超表示，本屆政府上任後，積極作為，推出多項改革措施，“搶人才”、“搶企業”，成立人才服務辦公室、引進重點企業辦公室，發展“總部經濟”等；投資推廣署積極進取，吸引及協助大量境外企業來港開設或擴展業務。很高興見到這些措施不斷取得好成績，尤其反映在一些剛收集到的數據上。根據投資推廣署和政府統計處最新年度調查，在2024年，母公司在海外或內地的駐港公司，數目創歷史新高，增至9960間，較去年上升約百分之十。



李家超亦表示，在這近一萬間駐港企業當中，包括66家由引進重點企業辦公室成功引進的重點企業，近半是行內頂尖龍頭企業，八成計劃在香港建立全球或地區總部。這66家重點企業未來數年會帶來420億元的投資，創造超過17000個職位。此外，投資推廣署的2024年初創企業統計調查顯示，今年香港初創企業數目亦創歷史新高，接近4700間，按年增加約百分之十，僱用人員達18000人，按年增加百分之七。數字反映特區政府近年各項政策，為初創生態圈提供理想和吸引的營商環境。

