李家超：政府各部門就除夕通關準備就緒

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月18日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，特區政府和相關機構，以及旅遊業界會密切聯繫，做好除夕夜的人流管理、信息發放，以及公共交通和各口岸安排，確保各項接待旅客環節能夠運作暢順，令訪港旅客有一個優質的體驗。



李家超表示，除夕煙花方面，特區政府將會在除夕的凌晨十二時有煙花匯演，長達約12分鐘。相信會吸引很多旅客，尤其深圳已恢復“一簽多行”。過去的數字亦顯示恢復“一簽多行”後，多了旅客來香港，尤其在周末期間，由深圳來的旅客增加了兩成至三成。這個趨勢會延續，因為聖誕和新年，包括我們的除夕煙花，將會吸引很多人到來。



李家超指出，為此特區政府提出很多特別安排，包括羅湖口岸會延長至元旦的凌晨二時；深圳灣口岸將會通宵服務；以及落馬洲／皇崗口岸都會保持二十四小時通宵服務。我們的人手會增加，亦會靈活調派人手確保我們在關口或者市面上都會有一個很暢順、很有序的一個聖誕和新年。



李家超指出，業界，無論是零售、餐飲、旅遊業界亦做好準備工作，盡量利用今次這個黃金機會去增加多些不同的活動，增加商機、增加旅客體驗，亦會在服務方面令旅客有一個良好的經歷，會“心思思”想再來香港。“一簽多行”恢復之後，相信旅客增加的趨勢會持續。事實上，不同行業亦都說他們的營業額因此而上升，有些上升了百分之十，有些上升百分之二十，還有一些是上升得更多。所以，大家都要利用好這個機遇。

