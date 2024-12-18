中評現場：經民聯成立十二周年 李家超讚揚

主禮嘉賓與聯盟核心成員合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月18日電（記者 盧哲）香港經濟民生聯盟（經民聯）十二周年慶典暨晚宴17日晚在香港舉行。香港特區行政長官李家超、中央駐港聯絡辦副主任尹宗華、外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝、香港特區政府政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、香港特區立法會主席梁君彥、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀及來自社會各界的數百位嘉賓出席。



經民聯監事會主席林建岳首先致辭。他表示，感謝社會各界的關愛和支持，經過十二年的成長，經民聯已逐步發展成為香港重要建設和發展力量。林建岳表示，二十屆三中全會《決定》規劃了國家現代化的宏偉藍圖，更為香港長遠發展和長治久安作出重要指引。現時香港已經走向由治及興的新階段，行政長官李家超敢於擔當、善作善成，領導特區政府帶領社會各界，齊改革、同發展、惠民生、建未來。展望未來，經民聯對香港前途充滿信心，期待與特區政府和社會各界繼續攜手前行，拼經濟、惠民生，抓住“一帶一路”、粵港澳大灣區建設帶來的巨大機遇，貢獻國家，發展香港，造福港人，將香港這個家園建設得更加美好。



行政長官李家超在晚宴致辭表示，經民聯的茁壯成長，標誌著對香港的熱愛和承擔，你們不但是香港穩定繁榮的受益者，也是建設香港的參與者和貢獻者。李家超說：“上星期我在北京向習近平主席述職。習主席再次強調，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’方針。他又指出，香港發展面臨新的歷史機遇，勉勵特區政府團結帶領社會各界，銳意改革、奮發有為，積極對接國家戰略。政府和社會各界都有角色，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。”



李家超表示，世界百年未有之大變局正加速演進。面對外圍經濟急劇變化，香港正經歷經濟轉型期。特區政府會全力發揮香港在“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，發掘經濟新增長點，為業界注入新動能。