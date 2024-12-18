中評現場：澳門歡迎習主席氣氛熱烈

澳門大三巴牌坊充滿喜慶氛圍，慶祝澳門特別行政區成立25周年的標語十分醒目（中評社 林艷攝） 中評社澳門12月18日電（記者 林艷 郭至君）慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮將於12月20日隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今天下午將抵達澳門出席，並視察澳門特別行政區。中評社記者看到，澳門街頭喜慶“氛圍感拉滿”，隨處可見各類慶祝標語，以及歡迎習近平主席的橫幅。



昨天下午，參與此次澳門回歸25週年報導的中評社特派記者抵達澳門後，第一時間走訪了澳門大三巴牌坊、澳門議事亭前地及主要街道等。中評社記者現場看到，澳門街頭充滿了慶祝回歸25週年的喜慶氣氛，沿途掛滿五星紅旗及澳門區旗，街上隨處可見回歸25週年的大型裝置、廣告牌、雕塑和燈籠等各類慶祝標語，吸引市民遊客紛紛打卡留念。



其中，特別值得一提的是，澳門街頭歡迎習近平主席的氣氛十分熱烈，街頭廣告牌及不少商家都拉起歡迎橫幅，甚至就連銀行的櫃員機旁都能看到“熱烈歡迎習近平主席蒞臨澳門視察”的廣告牌。



眾所周知，習近平主席與澳門的淵源深厚，一直十分關心澳門的發展。據公開資料顯示，自1999年澳門回歸至今，他曾多次以不同身份赴澳門。上一次2019年出席澳門回歸祖國20週年暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮時，習近平主席高度肯定具有澳門特色的“一國兩制”實踐，並稱澳門地方雖小，但在“一國兩制”實踐中作用獨特。他說，澳門回歸祖國20年來取得了令人自豪的成就，實現了“小而富”“小而勁”“小而康”“小而美”，在小小的桌子上唱出了精彩的大戲。此次則是習近平主席時隔5年再次訪問澳門，受到海內外媒體高度關注。



澳門特別行政區行政長官賀一誠日前也表示，烈歡迎習主席再次蒞臨澳門並真誠感謝中央對澳門的支持。他指出，習主席的親臨，不僅彰顯了中央對澳門的重視，也充分體現了對澳門的關懷。他強調，澳門在習主席的關懷和指導下，“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治得到了進一步貫徹與實踐，社會穩定，經濟繁榮。

